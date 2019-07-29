Объявлен Всероссийский конкурс на лучшее освещение в СМИ дополнительных выборов депутатов Госдумы

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). ЦИК России объявила Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В конкурсе могут принять участие отдельные авторы и/или авторские коллективы региональных периодических печатных изданий, а также региональных выпусков общероссийских периодических печатных изданий, выдвигаемые главным редактором СМИ или лицом, его замещающим, альянсом руководителей региональных СМИ России, Союзом журналистов России, Российским фондом свободных выборов и избирательными комиссиями субъектов РФ.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Информационные технологии на выборах», «Пресса просвещает, пресса мотивирует», «Пресса на страже закона».

Для награждения победителей конкурса учреждено по три премии в каждой номинации: первая премия — 60 тыс. рублей; вторая премия — 40 тыс. рублей; третья премия — 30 тыс. рублей.

Конкурсные работы должны быть опубликованы в период с 15 июля по 15 сентября 2019 года, а предоставить их в ЦИК России необходимо в период с 20 июля по 30 сентября 2019 года.

Подробности о конкурсе на сайте: http://www.cikrf.ru/activity/docs/search/?q=207%2F1583-7

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