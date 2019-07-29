В Татарстане пилот самолета вызвал спасателей, увидев, как девушек на надувном матрасе уносит в Каму

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Пилот самолета вызвал спасателей, увидев, как вблизи Лаишево двух девушек на надувном матрасе уносит в Каму. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 11.56 на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонил пилот легкомоторного самолета и сообщил, что, пролетая над Камой вблизи Лаишево, он заметил, как двух людей на надувном матрасе относит от берега», – уточнили в МЧС.

На место на мотолодке выехали инспекторы Лаишевского инспекторского участка Центра ГИМС. В 2,5 км от берега они обнаружили двух девушек 19 и 20 лет, которых посадили в лодку и доставили на берег.

Медицинская помощь девушкам не понадобилась.



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