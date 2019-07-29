В Казани «закольцуют» теплосети

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана планируют создать единое кольцо из 12 котельных в Приволжском и Советском районах. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии сообщил генеральный директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

«Начато осуществление мероприятий по организации единого кольца теплоснабжения по 9 крупным котельным Приволжского и 3 котельным Советского районов города», — сообщил он.

Ожидается, что проект позволит повысить надежность теплоснабжения. Кроме того, себестоимость тепловой энергии в перспективе снизится, потому что часть котельных будут выключать в летнее время.

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