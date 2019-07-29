Проекты реставрации мечети, двух церквей и двух мельниц обойдутся Татарстану в 10 млн рублей

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). На разработку проектов реставрации пяти объектов культурного наследия предполагается потратить до 10 млн рублей из бюджета Татарстана. Это следует из соответствующего тендера, размещенного Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, речь идет о мечети XVIII – середины XIX веков в деревне Асан-Елга Кукморского района, Троицкой церкви конца XIX века в деревне Приозерная Алексеевского района, Казанско-Богородицкой церкви конца XVIII века (впоследствии подвергавшейся переделкам) в селе Большое Фролово Буинского района, а также о водяной и ветряной мельницах XIX века, расположенных соответственно в селе Янгулово и деревне Алан Балтасинского района.

«Срок выполнения работ: со дня заключения государственного контракта до 31 декабря 2019 года», – отмечается в документе.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 7 августа, сам он состоится 9 августа.

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