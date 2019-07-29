Татар-информ

29 июля 2019, 08:42

Общество

В Казани начались общественные обсуждения проекта генплана

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Общество

В Казани начались общественные обсуждения проекта генплана

Фото: архив

Оставить замечание или вопрос по поводу обновленной стратегии развития города можно онлайн или в Управлении архитектуры и градостроительства.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана стартовали общественные обсуждения обновленного генплана города. До 1 августа горожане могут оставить свои замечания и вопросы в электронном виде на портале для общественных обсуждений или обратиться в Управление градостроительства и архитектуры. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина.

«Участниками обсуждений по генплану являются граждане, постоянно проживающие в Казани, и обладатели недвижимости. Необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Если вы совсем не дружите с техникой и у вас нет подтвержденной записи ЕСИА, вы можете оставить письменное или устное обращение в Управлении строительства и архитектуры Казани (ул. Груздева, д. 5 – прим. Т-и)», – пояснила докладчик.

Дябилкина добавила, что на онлайн-платформе обращения по генплану можно оставлять круглосуточно, а в Управлении архитектуры придется взять талончик и встать в очередь.

Проект нового Генерального плана Казани был опубликован 18 июля, его разработка обошлась в 85 млн рублей. Подробнее о том, как принять участие в общественных обсуждениях, можно узнать на портале «События»

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