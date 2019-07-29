В Казани приступили к созданию «умных» котельных

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). АО «Казэнерго» совместно с компанией «Данфосс» приступило к реализации пилотного проекта по внедрению «умных» тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Зеленая, д. 1. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«В результате реализации проекта будет обеспечен оптимальный гидравлический режим, повысятся качество теплоснабжения и управляемость тепловой сетью, снизится расход электроэнергии. Все параметры работы тепловой сети будут передаваться в наш центральный диспетчерский пункт, что ускорит реагирование при возникновении внештатных ситуаций», – отметил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По его словам, появление «умных» котельных станет логичным продолжением работы предприятия по энергосбережению. Так, сегодня в автоматизированном режиме работают 58 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) из 164 принадлежащих предприятию. Программа автоматизации за десять лет охватила все котельные с малой установленной мощностью (до 3 Гкал/ч). Это позволило снизить численность персонала, обслуживающего котельные и ЦТП, более чем на 180 человек.

Сейчас перед предприятием стоит задача автоматизации и диспетчеризации котельных средней мощности – от 3 до 10 Гкал/ч. Для этого необходима их полная реконструкция. Предприятие решает эту задачу в рамках своей инвестиционной программы, осуществляя комплексную реконструкцию трех-четырех котельных в год, заключил Абдулхаков.

За последние пять лет предприятие инвестирует в мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно не менее 150 млн рублей. Эффект от этих мероприятий составляет 12–14 млн рублей в год.

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