Реестр подозреваемых в отмывании денег планируют создать в России

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Единый реестр клиентов банков, подозреваемых в отмывании денег, могут создать в России. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Министерства финансов РФ.

В реестре предполагается указывать все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с подозреваемым в отмывании договорные отношения, отмечает издание.

Подготовленный Минфином России законопроект, призванный устранить немотивированные блокировки счетов, не нашел поддержки у банковского сообщества, пояснил заместитель руководителя главы НСФР Александр Наумов.

По мнению Наумова, «поправки не решат проблему ошибочных отказов и создадут почву для развития новых схем легализации преступных доходов». «Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», – подчеркнул он, критикуя предложения финансового ведомства.

Реестр призван сделать прозрачной процедуру отказа в обслуживании. Его оператором мог бы стать Центробанк, сказал представитель НСФР.

Кроме того, по словам Наумова, уменьшить число ошибок позволило бы распространение механизма предавторизации операций на все случаи отказа, а не только на клиентов, заподозренных в терроризме. Речь идет о схеме, когда операция проводится, если Росфинмониторинг в течение пяти дней не отвечает на направленные ему подозрения банка.

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