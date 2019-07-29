Татарстан вошел в топ-10 регионов по кредитной активности населения

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Татарстан по итогам II квартала 2019 года вошел в число регионов России, лидирующих по кредитной активности населения. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ), собирающего данные от 600 кредиторов по всей стране.

Всего в республике с апреля по июнь выдали 257,79 тыс. кредитов на общую сумму 55,16 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество выданных кредитов выросло на 6%, а объемы кредитования увеличились на 3%. По кредитной активности регион оказался на шестом месте среди субъектов Федерации.

Кроме того, из данных ОКБ следует, что Татарстан оказался лидером по росту размера некоторых разновидностей кредитов. На 7% увеличился средний объем кредита наличными, с 220 тыс. до 236 тыс. рублей; на 10% – средний объем POS-кредита, с 30 тыс. до 33 тыс. рублей; на 15%, как и в Москве, – средний размер ипотечного кредита, с 1,76 млн до 2,03 млн рублей.

«Всего во II квартале 2019 года было выдано 9,58 млн новых кредитов общим объемом 2,20 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования увеличились на 4%», – приводятся в сообщении ОКБ данные в целом по России.

При этом традиционно лидерами по объемам кредитования оказались Москва и Московская область, а чемпионом по темпам их роста стал Башкортостан.

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