Ремонт дорог и возведение ФАПа: жители Лаишева оставили наказы в мобильной приемной «Единой России»

(Лаишево, 29 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Новый проект «Единой России» начал реализовываться по всему Татарстану – партийные мобильные приемные принимают наказы жителей. Одна из таких приемных начала работать в городе Лаишево.

«Мобильные общественные приемные “Единой России“ начали свою работу с 24 июля, мы собираем наказы по всем районам и городам РТ. Наказы – это пожелания и предложения, а также благодарности», – пояснила активист «Единой России» Лилия Павлова.

Она отметила, что люди в основном обращаются с просьбами улучшить качество дорог, благоустроить дворы, открыть многофункциональные центры, а также с вопросами здравоохранения и социальной защиты.

Жительница входящей в состав города Лаишево деревни Старая Пристань Разифа Валеева рассказала, что она специально приехала сюда, чтобы оставить наказ депутатам.

«Население нашего поселка составляет 1,2 тыс. человек, но у нас на весь поселок нет фельдшерско-акушерского пункта. И для удобства населения нам требуется ФАП – Лаишево не так далеко, но ездить все равно не удобно», – рассказала собеседница агентства.

«Сейчас у нас заасфальтировали улицу Победы, а на улице Комсомольская положили щебень. Хотелось бы, чтобы отремонтировали улицу Мелиораторов. А в целом я довольна той работой, которую проводят в нашем городе», – заметила другая местная жительница – Анна Скребачева.

«Единая Россия» имеет результативный опыт работы с наказами избирателей. С их учетом партия создавала новые законы, вносила предложения Президенту РТ и Правительству республики по системному решению проблем, волновавших татарстанцев.

В период с 24 августа по 6 сентября планируется провести 650 приемов граждан. Мобильные приемные работают в ежедневном режиме (кроме понедельника и вторника) с 9 до 18 часов. Предварительная запись не требуется.

Другие татарстанские партии также проводят встречи с населением республики. Например, в Татарстанском отделении КПРФ ИА «Татар-информ» рассказали, что их представители на регулярной основе общаются с жителями региона, причем не только на улицах, но и в социальных сетях.

А вот партия ЛДПР намерена провести агитпробег по Татарстану, в ходе которого предполагается провести встречи с жителями ряда населенных пунктов.

Сентябрьские выборы в Государственный Совет Татарстана VI созыва становятся все ближе. ЦИК РТ зарегистрировал списки четырех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Документы на регистрацию представили и пять других действующих в республике партий – в настоящее время они находятся на проверке. Все участники нынешней избирательной кампании станут известны до 2 августа.

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