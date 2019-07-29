При реконструкции участка трассы М7 в Татарстане построят три путепровода и 14 съездов

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Татарстане началась реконструкция участка трассы М7 «Волга» — от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе. Здесь построят новые путепроводы и съезды, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Работы проведут на участке от 735+204 км до 753+400 км. «Параметры дороги доведут до первой Б категории. Для распределения транспортных потоков возведут три новых путепровода (736+089 км, 750+241 км, 750+352 км) и реконструируют стоящие рядом, построят 14 съездов и четыре отнесенных левых поворота», —отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на участке установят 10 км линий электроосвещения, 37,5 км ограждений, 394 дорожных знака, а для жителей близлежащих населенных пунктов — 13 автобусных остановок.

Общая стоимость объекта составляет 5 млрд 59 млн рублей. В этом году планируется выполнить работы на 538 млн рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

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