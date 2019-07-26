Татар-информ

29 июля 2019, 03:14

Сельское хозяйство

В Нижнекамском районе в два раза увеличили размер субсидий для сельчан, строящих мини-фермы

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Сельское хозяйство

В Нижнекамском районе в два раза увеличили размер субсидий для сельчан, строящих мини-фермы

Фото: e-nkama.ru

Обратиться по вопросам субсидирования можно в Управление сельского хозяйства и продовольствия.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Нижнекамские депутаты на днях утвердили документ, который позволит сельчанам получать в два раза больше субсидий на развитие своих мини-ферм. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Гилемхан и Рашида Фарракшины уже вышли на пенсию и живут в частном доме в селе Нижняя Уратьма. Пенсионеры продолжают трудиться на собственном подворье. Супружеская пара снабжает деревенским молоком множество горожан, и это прибыльный бизнес, хотя и трудозатратный.

У Фарркшиных своя мини-ферма – восемь коров, четыре теленка, бараны и гуси. Расширить поголовье помогли республиканские власти.

Средствами из татарстанского бюджета Фарракшины частично оплатили постройку хлева, докупили коров, и теперь производят 70 литров молока в сутки, из них делают сметану и творог. Товар продают в городе – литр молока по 45 рублей, при себестоимости примерно в 15 рублей.

Замглавы исполкома Нижнекамского района Альфред Нигматзянов отметил, что труд сельчан не из легких. Однако тем, кто решился на свое дело, городской и республиканский бюджет выделяет максимум субсидий.

«Итак, если у вас две коровы, и вы решитесь довести поголовье до пяти, то начинайте строить хлев. Когда будут готовы фундамент и стены, нужно сделать фото, собрать документы, и отослать в Казань – 200 тыс. рублей почти в кармане. А тем, кто доведет стадо до восьми голов, выделят 400 тыс. рублей – масштабы другие, коровник нужно строить более вместительный», – отметил Альфред Нигматзянов.



Начинающим бизнесменам также помогает государство. На покупку каждого нетеля (беременная корова, которая после родов начнёт давать молоко) Татарстан выделяет 30 тысяч рублей, и Нижнекамск – ещё 30. В итоге субсидиями покрывается 70% расходов – но работает правило только для тех, кто строит свою мини-ферму.

Кроме того, республика спонсирует часть расходов на корм коровам – в среднем по 2-4 тыс. рублей в год на каждую голову. Тем, кто возьмется строить мини-ферму, дополнительно будет помогать Нижнекамск. Из местного бюджета на каждую корову выделят по 10 тысяч рублей – а это серьезная компенсация.

Обратиться по вопросам субсидирования можно в Управление сельского хозяйства и продовольствия.

 

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