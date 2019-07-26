Жителям Альметьевска рассказали о соцпакете для больных бронхиальной астмой

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). На базе Альметьевской городской поликлиники № 3 состоялась Школа пациента, посвященная людям с диагнозом «бронхиальная астма», сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Альметьевского района РТ.



Школу провел аллерголог-иммунолог Альфиз Максеев. Он рассказал о методах профилактики бронхиальной астмы и о том, что различают первичную и вторичную стадию болезни.



Пациенты с большим интересом не просто слушали выступление врача, но и записывали его рекомендации. Альфиз Максеев подчеркнул, что роль больного и врача в преодолении болезни распределяется примерно пополам. Также доктор рассказал, как правильно купировать приступы удушья, пользоваться ингалятором, для чего нужен виталограф и пикфлоуметр.



В ходе встречи слушателям школы были предложены буклеты по программе обеспечения лекарственными средствами льготных категорий граждан. Бронхиальная астма относится к категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются федеральным льготникам бесплатно.



Стоимость препаратов для пациентов гораздо выше 863 рублей, а значит, соцпакет является основным этапом в оказании необходимой своевременной помощи.



«Такая государственная поддержка позволяет чувствовать им себя комфортно», – отметил специалист.

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