Татар-информ

29 июля 2019, 02:37

Здоровье и среда

В двух детских лагерях Зеленодольского района научили давать вторую жизнь старым вещам

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Здоровье и среда

В двух детских лагерях Зеленодольского района научили давать вторую жизнь старым вещам

Фото: eco.tatarstan.ru

В ходе занятия специалисты поиграли в увлекательную игру «Где экологика?», состоявшую из трех раундов «Найди общее», «Убери лишнее» и «Формула всего».

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Жить экологичнее, беречь природные ресурсы, давать вторую жизнь старым вещам и разбираться в экопродуктах научились воспитанники детского лагеря «Исток» Зеленодольского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Специалисты подробно рассказали юным зеленодольцам о важности экологической деятельности и отметили, что изучая и познавая природу, люди не только становятся к ней ближе, но и лучше понимают, как сохранить и приумножить ее богатства.

В ходе занятия специалисты с воспитанниками поиграли в увлекательную игру «Где экологика?», состоявшую из трех раундов «Найди общее», «Убери лишнее» и «Формула всего».



Специалист экологического просвещения Минэкологии РТ Дарья Ярчихина поделилась, что у детей горят глаза от желания участвовать в различных мероприятиях.

«Данная игра дала возможность проявить именно те качества и умения, без которых не обойтись при решении экологических вопросов на практике», – рассказала Дарья Ярчихина.



Сотрудники ведомства также посетили лагерь «Березка». Здесь зеленодольские школьники услышали множество советов о том, как способствовать сохранению природы, обсудили выгодные экопривычки для улучшения жизни, обменялись опытом и предложили свои идеи по улучшению состояния окружающей среды.

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В двух детских лагерях Зеленодольского района научили давать вторую жизнь старым вещам

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