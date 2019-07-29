Татар-информ

29 июля 2019, 01:27

Общество

В нурлатских селах на средства самообложения построили внутрипоселенческие дороги и площадку

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Общество

В нурлатских селах на средства самообложения построили внутрипоселенческие дороги и площадку

Сельские жители закупили игровое оборудование на 95 тыс. рублей – качели, горку, песочницу, спортивное снаряжение, также были установлены скамейки.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Новоиглайкинском сельском поселении Нурлатского района с помощью программы самообложения инициативные сельчане решили построить игровую площадку в деревне Светлое Озеро, передает «Нурлат-информ».

Сельские жители закупили игровое оборудование на 95 тыс. рублей – качели, горку, песочницу, спортивное снаряжение, также были установлены скамейки. Благоустройство территории исполком сельского поселения планирует выполнить за счет спонсорской помощи односельчан. В скором времени у сельских детей района появится возможность проводить время на игровой площадке.

Сельские поселения Нурлатского района ежегодно принимают участие в программе самообложения. Средняя сумма на одного жителя в этом году составляет 276,9 рублей.

В прошлом году средняя сумма составила 246 рублей – за счет средств был выполнен большой объем работ. Так, в девяти сельских поселениях построили внутрипоселенческие дороги с щебеночным на сумму 4,8 млн рублей. В пяти сельских поселениях провели ямочный ремонт за 1,4 млн рублей. С помощью программы благоустроены территории сельских поселений, кладбищ, закуплено необходимое оборудование.

 

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