В парке нефтехимиков Нижнекамска выступит Элвин Грей и оркестр духовых инструментов

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Известный татаро-башкирский исполнитель Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Elvin Grey поздравит жителей Нижнекамска с днем рождения градообразующего предприятия. 31 июля 52 года назад на местном химкомбинате выпустили первую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



30-летний Элвин Грей исполнит свои лучшие хиты для нижнекамской публики.



Кроме заслуженного артиста Башкортостана, на дне рождения «Нижнекамскнефтехима» выступит творческий коллектив «Забава», ансамбль танца и песни «Тулпар», трио «Яшик эле» и Russians Black, группа «Романтики», оркестр духовых инструментов, танцевальный коллектив Level up.





Кроме того, для гостей праздника организуют велошоу от чемпионов России, лазертаг, фестиваль шаров для малышей и фудкорт.



Концерт начнется в Парке нефтехимиков 31 июля в шесть вечера. Зоны развлечений откроются на пару часов раньше.

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