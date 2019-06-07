Татар-информ

28 июля 2019, 19:10

Культура

В Менделеевске на Дне города выступит российская звезда Ivan Valeev

Рекомендуем

Культура

В Менделеевске на Дне города выступит российская звезда Ivan Valeev

Стало известно, какая программа ждет менделеевцев в День города.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Хедлайнером на концерте в честь Дня города в Менделеевске станет популярная российская звезда Ivan Valeev, пишут «Менделеевские новости».

Празднование 52-й годовщины города состоится 10 августа в парке «Ушковские ворота». В этот день организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий. Празднества начнутся в три часа дня – в парке жителей и гостей города ждет сельско-хозяйственная ярмарка, угощения разнообразной выпечкой, конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Дню рождения Менделеевска и многое другое.

В шесть часов вечера начнется вечерняя программа на главной городской площади у ДК имени С. Гассара – на сцену Менделеевского района. В 20.00 на сцену выйдет Ivan Valeev.

Иван Валеев – российский певец и музыкант. Популярность к нему пришла в 2018 году с песней «Новелла», ставшей пятым самым прослушиваемым треком всего года в социальной сети «ВКонтакте». Летом 2018 года песня «Новелла» достигла третьего места в чарте iTunes и второго места в чарте «ВКонтакте», а также высоких мест в недельных чартах iTunes, Apple Music и Shazam.

Завершится праздник праздничным салютом и дискотекой от DJ Набережных Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на День города в Менделеевск прибудет эстафета флага WorldSkills-2019. Событие произойдет в 19.30.

 

 

        Посмотреть эту публикацию в Instagram                  

🖤

Публикация от IVAN VALEEV (@ivan_valeev)

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанцы приглашаются к участию в масштабном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Новости дня
19:10
В Менделеевске на Дне города выступит российская звезда Ivan Valeev

Стало известно, какая программа ждет менделеевцев в День города.

18:12
В Альметьевске стартовали пешие детские экскурсии-игры «Путь героя»

У каждого экскурсовода расписана своя уникальная программа, а также свой маршрут по муралам.

17:28
Офицеров Росгвардии наградили медалями общества «Динамо» РТ за развитие спорта среди бойцов

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии активно участвуют в спортивных мероприятиях «Динамо».

16:27
В Буинском районе утонул 50-летний житель Ульяновска

Тело мужчины нашли в реке Большая Тельца в трех метрах от берега.

15:20
Жителям Казани представят пять спектаклей уфимского Молодежного театра имени Карима

Обменные гастроли башкирского театрального коллектива пройдут в столице Татарстана с 17 по 19 сентября.

14:56
Правительство РФ одобрило стандартизацию штрафов за нарушение ПДД большегрузами
14:24
В Татарстане установится холодная и дождливая погода

Температура воздуха на территории республики в понедельник не превысит 17 градусов тепла.

13:53
Путин анонсировал строительство уникального по возможностям флота
13:18
В Альметьевске отпраздновали День военно-морского флота

Память о погибших моряках почтили возложением цветов к Вечному огню.

12:40
На 60-м году жизни скончался журналист Владимир Кара-Мурза-старший
12:09
Житель Бавлинского района РТ утонул в реке ИК, попав в яму под водой

45-летний мужчина не умел плавать, поэтому, попав в яму, выбраться на поверхность не смог.

11:56
Медик назвал число больных гепатитом C жителей России
11:24
Лучшее школьное лесничество определят в Татарстане

Третий по счету Слет школьных лесничеств пройдет в республике с 29 по 31 июля.

10:59
Минздрав России назвал самые опасные инфекции в стране
10:28
Спектакль о поисках детской мечты представят на Черном озере

Поставила спектакль «БукаЖка» режиссер из Петербурга Лилия Энгельман.

10:06
Стал известен уровень разрыва между богатыми и бедными в России
09:40
В ФОМС РФ напомнили о сроках ожидания приема врача
09:15
Татарстанцы приглашаются к участию в масштабном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Заявки принимаются до 8 сентября, участники должны представить до пяти фотографий, сделанных не ранее 2014 года.

08:24
Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове»

Книга рассказывает об встрече Владимира Ленина и философа Александра Богданова на даче у Максима Горького на острове Капри.

07:47
Во дворе Нацмузея РТ представят реконструкции боевых действий двух отечественных войн

В Казани откроется фестиваль «Восток – Запад: Отечественные войны России».

06:13
В Болгаре создают фундамент под реализацию программы «Наш двор»

Жители Спасского района смогут высказать пожелания по ремонту и благоустройству дворов.

05:39
Высокогорская делегация приняла участие во Владимирском Сабантуе-2019

Большую помощь в организации Сабантуя оказал Высокогорский район, который шефствует над Автономией татар Владимирской области.

04:29
В Мамадыше построят горнолыжный и санный спуски за 1 млн рублей

До 30 ноября текущего года исполнитель должен выполнить земляные работы.

03:02
Жители улицы Романтиков в Нижнекамске придумали, каким будет их двор

Все идеи и предложения нижнекамцев зафиксировали в протоколе для разработки концепции реконструкции двора.

02:02
Столетняя жительница Альметьевска поделилась секретом долголетия

Старожилы и депутаты Альметьевска поздравили местную жительницу с вековым юбилеем.

События