В Менделеевске на Дне города выступит российская звезда Ivan Valeev

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Хедлайнером на концерте в честь Дня города в Менделеевске станет популярная российская звезда Ivan Valeev, пишут «Менделеевские новости».



Празднование 52-й годовщины города состоится 10 августа в парке «Ушковские ворота». В этот день организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий. Празднества начнутся в три часа дня – в парке жителей и гостей города ждет сельско-хозяйственная ярмарка, угощения разнообразной выпечкой, конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Дню рождения Менделеевска и многое другое.



В шесть часов вечера начнется вечерняя программа на главной городской площади у ДК имени С. Гассара – на сцену Менделеевского района. В 20.00 на сцену выйдет Ivan Valeev.



Иван Валеев – российский певец и музыкант. Популярность к нему пришла в 2018 году с песней «Новелла», ставшей пятым самым прослушиваемым треком всего года в социальной сети «ВКонтакте». Летом 2018 года песня «Новелла» достигла третьего места в чарте iTunes и второго места в чарте «ВКонтакте», а также высоких мест в недельных чартах iTunes, Apple Music и Shazam.



Завершится праздник праздничным салютом и дискотекой от DJ Набережных Челнов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на День города в Менделеевск прибудет эстафета флага WorldSkills-2019. Событие произойдет в 19.30.

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