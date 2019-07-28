Альметьевские велотуристы ознакомились с муралами на фасадах зданий и нашли золотые яблоки

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Организаторы паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске провели увлекательную и познавательную велоэкскурсию в формате квеста, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



«Сказки о золотых яблоках» является единственной действующей паблик-арт-программой и веломаршрутом, который связывает объекты по городу. Также это эпос о локальной культуре, корнях юго-востока Татарстана, людях и историях территории близ Альметьевска.



В этом году программа «Сказки о золотых яблоках» направлена на раскрытие природы родного края, поэтому главное место в проекте под названием «Мой город — моя улица» занимают история, традиция и взаимодействие между жителями.



Гид по сказкам Альбина Нургалиева подготовила для сегодняшних участников программу «В поисках золотых яблок», главным героем которой является известный персонаж Нефтяша – герой мультфильма «Нефтяша и ее друзья», которой по наследству достался волшебный сундучок и который был потерян или украден.



Велоэкскурсия длилась два часа. Группа двигалась по объектам, обозначенным на карте, и знакомилась с муралами.



Первым местом посещения стал дом №43 по улице Радищева, на фасаде которого красуется вышивка испанской художницы Ракель Родриго, а в доме напротив расположена работа Димитриса Таксиса: художник из Афин на фасаде изобразил сцену обеда в татарской семье. Участников велоэкскурсии впечатлило, что на картине до мельчайших деталей проработаны элементы национального быта и творчества. Идея картины же возникла во время экспедиции кураторов проекта в село Елхово.



Вовремя велоэкскурсии участники побывали на объектах «Котлы булсын! Будь счастлив!», «Теория происхождения нефти» и «Без названия», «Защитник», «Надыр Уразметов. Наследие», «Пять чайников», «Азбука» и «Растить», «Умение» и «Дом», «Земля» и «Сказка».



На последней точке маршрута «Земля» и «Капля» был обнаружен волшебный сундучок, внутри которого лежали золотые яблоки.



«Нефтяша и все участники остались довольны – велоэкскурсия понравилась всем», – отмечает источник.

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