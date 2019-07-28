Татар-информ

28 июля 2019, 20:14

Общество

В Нижнекамске в последние дни июля 25 домов останутся без горячей воды

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Общество

В Нижнекамске в последние дни июля 25 домов останутся без горячей воды

Фото: ntr-24.ru

«Водоканал» Нижнекамска продолжает готовиться к предстоящей зиме.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске в начале следующей недели отключат горячую воду в 25 многоквартирных домах, передает «НТР 24».

Горячее водоснабжение будет прекращено из-за планового ремонта водопроводной сети. В городе нефтехимиков ремонт продолжается второй месяц, во время которого в жилых домах и соцучреждениях на некоторое время отключают горячую воду.

С 8 часов утра 29 июля и до пяти часов вечера 31 июля горячее водоснабжение будет отсутствовать по проспекту Вахитова, в домах № 43, 45 и 51; а также по проспекту Мира, в домах № 10, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 3, 5, 6, 7 и 8.

Также без благ цивилизации останутся жильцы в доме № 72 по улице Сююмбике и по проспекту Шинников, в домах № 31, 23, 25, 27, 33а и 35.

Кроме того, с 28 по 31 июля горячую воду отключат в храме Воскресения Христова на ул.Мурадьяна, в детских садах № 64, 75, 78 и 88, а также в школах №26 и №31.

 

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