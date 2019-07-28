Опрос: Почти половина российских туристов организуют отдых самостоятельно

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Почти половина (46%) российских туристов не пользуются услугами туроператоров и организуют путешествия самостоятельно, следует из данных опроса, проведенного Туту.ру.

Респондентам задавали вопрос, стоит ли встречаться с отельным гидом. 46% опрошенных ответили, что отдыхают самостоятельно, 21% рассказали, что ходят на такие собрания только из вежливости, но ничего не покупают. 17% признались, что с удовольствие посещают такие встречи и приобретают экскурсии.

При этом 12% опрошенных уверены, что общение с отельным гидом — это бесполезная трата времени. 4% признались, что ищут подходящий повод, чтобы проигнорировать встречи.

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