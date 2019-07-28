Татар-информ

28 июля 2019, 16:27

Происшествия

В Буинском районе утонул 50-летний житель Ульяновска

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Происшествия

В Буинском районе утонул 50-летний житель Ульяновска

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Тело мужчины нашли в реке Большая Тельца в трех метрах от берега.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В реке Большая Тельца в Буинском районе утонул житель Ульяновска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Около девяти часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что возле села Новые Мертли в реке утонул 50-летний мужчина. Как выяснилось, жители села видели, как он в районе обеда ехал на мотоцикле в сторону реки.

На место выехали пожарные ПСЧ № 111, спасатели ЗПСО №1, медики и полицейские.


В одиннадцатом часу вечера в трех метрах от берега спасатели обнаружили тело погибшего мужчины и передали его сотрудникам полиции.

 

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