Офицеров Росгвардии наградили медалями общества «Динамо» РТ за развитие спорта среди бойцов

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Казани пятерых офицеров Приволжского округа Росгвардии наградили памятными медалями Общественно-государственной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии активно участвуют в спортивных мероприятиях «Динамо». Офицерам вручили высшие награды от имени председателя совета общества Асгата Сафарова за вклад в развитие физкультуры и спорта среди личного состава Росгвардии, а также за пропаганду и популяризацию динамовского движения.

Медали из рук начальника физподготовки и спорта полковника Сергея Аристова получили заместитель начальника физической подготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии подполковник Виталий Гундров, начальник физической подготовки и спорта Кировского соединения Росгвардии подполковник Данила Мясников, начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области Михаил Баев, начальник физической подготовки и спорта пермского полка Приволжского округа Росгвардии капитан Гусинбек Ибрагимов и начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Саратовской области капитан Игорь Маньшев.

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