Правительство РФ одобрило стандартизацию штрафов за нарушение ПДД большегрузами

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Правительство России одобрило законопроект об изменении ответственности за нарушение Правил дорожного движения большегрузными автомобилями.

В сообщении пресс-службы Правительства РФ отмечается, что принятие новеллы «позволит исключить зависимость размера административного штрафа за нарушение правил движения по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств от способа фиксации и объекта контроля».

Законопроект был подготовлен Министерством транспорта России во исполнение решения Конституционного суда РФ. Ранее последний признал противоречащими Основному закону ряд положений Кодекса об административных правонарушениях.

Речь идет о назначении штрафа, равного максимальному штрафу для юридических лиц, в случае фиксации нарушения камерой слежения, и о невозможности доказать перевозку груза для личных нужд, если владелец большегруза не является индивидуальным предпринимателем.

Две эти нормы предполагается отменить. Размер штрафа планируется установить в размере, равном минимальному установленному в настоящее время штрафу для юрлиц.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.