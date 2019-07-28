Татар-информ

28 июля 2019, 13:53

Политика

Путин анонсировал строительство уникального по возможностям флота

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Политика

Путин анонсировал строительство уникального по возможностям флота

Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин на морском параде в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге анонсировал строительство уникального по возможностям флота. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, усилия военных моряков уже принесли стране «великую морскую славу», но развитие ВМС РФ на этом не остановится.

«<...> мы будем идти дальше – будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы», – подчеркнул он.

Президент России заметил, что только в текущем году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, ведется обновление инфраструктуры и морской авиации. Для примера он указал на стоящий в парадном строю фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вошедший в строй в прошлом году.

Кроме того, в своей речи Путин напомнил о прежних подвигах военных моряков, всегда готовых «отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество».

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