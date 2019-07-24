Жителям Казани представят пять спектаклей уфимского Молодежного театра имени Карима

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). С 17 по 19 сентября в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева пять постановок на башкирском и русском языках покажет Национальный молодежный театр имени Мустая Карима из Уфы. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Башкортостана.

«Среди них спектакли, показ которых приурочен к столетию народного поэта Башкортостана Мустая Карима – “Волшебная мельница“ и “Радость нашего дома“», – отмечается в сообщении.

И сказку «Волшебная мельница» по мотивам пьесы классика башкирской литературы «Петушиная мельница» (в инсценировке Ильгиза Каримова и Генриха Сапгира), и воспоминания в двух действиях «Радость нашего дома» по мотивам повестей писателя «Радость нашего дома» и «Таганок» поставил режиссер Мусалим Кульбаев.

Кроме того, в Казани покажут его интерпретацию пьесы «У ковчега в восемь» немецкого писателя Ульриха Хуба. Помимо этого, вниманию публики представят музыкальную комедию «Было бы денег мешок…» Мудариса Багаева в постановке Азата Зиганшина и спектакль «Чиполлино» по сказке итальянского писателя Джанни Родари в постановке Рустема Хакимова.

До этого 21 и 22 апреля Казанский ТЮЗ имени Кариева побывал с обменными гастролями в Уфе и показал там пять спектаклей. Это были новелла «Необыкновенные ичиги», мелодрама «Лейла и Меджнун», театрализованное представление «Мы построим такой театр…», посвященное 30-летию театра, сказка «Удивительное путешествие кролика Эдварда» и комедия-фарс «Шәй-бү! Шай-бу!», приуроченная к 55-летию главного режиссера Рината Аюпова.

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