Татар-информ

28 июля 2019, 15:20

Культура

Жителям Казани представят пять спектаклей уфимского Молодежного театра имени Карима

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Культура

Жителям Казани представят пять спектаклей уфимского Молодежного театра имени Карима

Обменные гастроли башкирского театрального коллектива пройдут в столице Татарстана с 17 по 19 сентября.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). С 17 по 19 сентября в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева пять постановок на башкирском и русском языках покажет Национальный молодежный театр имени Мустая Карима из Уфы. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Башкортостана.

«Среди них спектакли, показ которых приурочен к столетию народного поэта Башкортостана Мустая Карима – “Волшебная мельница“ и “Радость нашего дома“», – отмечается в сообщении.

И сказку «Волшебная мельница» по мотивам пьесы классика башкирской литературы «Петушиная мельница» (в инсценировке Ильгиза Каримова и Генриха Сапгира), и воспоминания в двух действиях «Радость нашего дома» по мотивам повестей писателя «Радость нашего дома» и «Таганок» поставил режиссер Мусалим Кульбаев.

Кроме того, в Казани покажут его интерпретацию пьесы «У ковчега в восемь» немецкого писателя Ульриха Хуба. Помимо этого, вниманию публики представят музыкальную комедию «Было бы денег мешок…» Мудариса Багаева в постановке Азата Зиганшина и спектакль «Чиполлино» по сказке итальянского писателя Джанни Родари в постановке Рустема Хакимова.

До этого 21 и 22 апреля Казанский ТЮЗ имени Кариева побывал с обменными гастролями в Уфе и показал там пять спектаклей. Это были новелла «Необыкновенные ичиги», мелодрама «Лейла и Меджнун», театрализованное представление «Мы построим такой театр…», посвященное 30-летию театра, сказка «Удивительное путешествие кролика Эдварда» и комедия-фарс «Шәй-бү! Шай-бу!», приуроченная к 55-летию главного режиссера Рината Аюпова. 

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Язын без Уфада булдык, ә көзен Уфалылар бездә! 17-19 сентябрь Кариев театрында Башкортстан Республикасының Мостай Кәрим исемендәге милли яшьләр театрының @nmtufa гастрольләре! #кариевтеатры #казань #театркариева #петербургская55б #гастроли #молодежныйтеатрименимустаякарима

Публикация от Кариев театры (@teatr_g.karieva)

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