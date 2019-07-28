(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). На 60-м году жизни скончался журналист Владимир Кара-Мурза-старший. Об этом в своем Twitter’е сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959–2019). <...> Ушел в 8 утра, в день своих именин», – написал он.

О причинах смерти журналиста пока ничего не сообщается. Место и время прощания будут объявлены дополнительно.

Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. Окончил исторический факультет МГУ, в журналистику пришел в 1992-м. Был одним из основателей телеканала НТВ, на котором вел аналитическую программу «Сегодня в полночь».

После смены владельца и команды на НТВ работал на телеканалах «ТВ-6», ТВС и RTVi, а также на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», в газете «Собеседник».

С 2007 года Владимир Кара-Мурза-старший был членом Академии российского телевидения. Лауреат премии «Золотое перо России».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.