В Альметьевске стартовали пешие детские экскурсии-игры «Путь героя»

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В эти выходные Альметьевске стартовали пешие детские экскурсии-игры «Путь героя» по арт-объектам паблик-программы «Сказки о золотых яблоках». В сопровождении гида Зульфии Хайбуллиной, куратора серии социально-просветительских событий «Мой город, моя улица» Екатерины Удаловой дети вместе с родителями прошли специальный увлекательный маршрут, который был обозначен на карте. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Первым объектом для ознакомления стали муралы – монументальные изображения «Земля» и «Капля», затем группа прошла по подземному переходу, где детей впечатлил мурал «Алтынчеч и Каракуз» в исполнении Гузель Гариповой.



Дружной командой юные альметьевцы прошлись по улицам Нефтеграда. Внимание ребят привлекли муралы «Экият/Сказка» (Рустам Салемгараев Qbic), «Жир/Земля» (Роман Мураткин), «Ой/Дом» (Алексей Kislow), «Элифба/Азбука» (Дмитрий Fatum), «Устеру/Растить» (Наталья Пастухова), «Хонэр/Умение» (Гузель Гарипова).



Зульфия Хайбуллина на доступном для детей языке рассказала об истории возникновения нефти и города, муралах, традициях народа. Участники экскурсии подолгу изучали каждый объект, задавали много вопросов. Они не только любовались творениями художников, но и хотели понять весь смысл, вложенный в это фундаментальное профессиональное творчество.



Экскурсия понравилась всем и оставила яркие впечатления. Такие пешие и велосипедные экскурсии в Альметьевске будут проходить каждые выходные и продолжатся до 22 сентября. У каждого экскурсовода расписана своя уникальная программа, а также свой маршрут по муралам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.