(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Житель Бавлинского района РТ утонул в реке ИК, попав в яму под водой, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В половине первого часа дня накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в реке ИК вблизи поселка Исергапово в Бавлинском районе РТ», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидица рассказала, что видела, как мужчина шел по мелководью реки Ик, в какой-то момент он резко ушел под воду и на поверхности воды больше не появился. Как выяснилось, плавать мужчина не умел.

На место выехали пожарные ПСЧ № 109, медики, участковый и спасатели ЗПСО №7. При помощи трала было обследовано 800 квадратных метров акватории.

Спустя три часа, в половине четвертого, спасатели обнаружили тело 45-летнего жителя Бавлов в пяти метрах от берега на глубине трех метров.

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