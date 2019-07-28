Лучшее школьное лесничество определят в Татарстане

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Лучшее школьное лесничество Татарстана будет определено в ходе III Слета школьных лесничеств республики. Мероприятие пройдет с 29 по 31 июля на базе Лубянского лесотехнического колледжа, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

На победу будет претендовать 31 школьное лесничество. Кроме того, в событии вне конкурсного зачета примет участие школьное лесничество «Лесной дозор» из села Филькино Серовского района Свердловской области. Участниками конкурса станут более 120 ребят, а всего слет соберет свыше 200 человек.

В первый день школьники примут участие в конференции «Будущее лесов Татарстана – в наших руках», где представят свои научно-исследовательские работы по секциям «Лес и человек» и «Практическая природоохранная деятельность», а также в экологическом квесте «Лесные следопыты». В рамках последнего они «расскажут о своих объединениях и продемонстрируют свои навыки ориентирования на местности», отмечается в сообщении.

На второй день пройдут церемония открытия III Слета школьных лесничеств РТ и основной конкурс «Юные лесоводы». Участникам предстоит пройти тестирование и выполнить ряд практических заданий по направлениям «Ботаника и дендрология», «Таксация», «Охрана и защита лесов», «Лесовосстановление и лесоразведение», «Геодезия» и «Тушение пожаров». Кроме того, будут организованы мастер-классы по художественной росписи ложек, корзиноплетению, шерстяному скетчингу, резьбе по дереву и круглые столы для руководителей и кураторов школьных лесничеств.

В последний день слета пройдут состоятся подведение итогов и награждение победителей.

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