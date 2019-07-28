Татар-информ

28 июля 2019, 22:12

Сельское хозяйство

Нурлатскому фермеру выделили грант на открытие индюшачьей фермы

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Сельское хозяйство

Нурлатскому фермеру выделили грант на открытие индюшачьей фермы

В этом году по программам поддержки фермерства грантовую помощь получили три нурлатских фермера.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В этом году по программам поддержки фермерства грантовую помощь получили три фермера Нурлатского района, передает «Нурлат-информ».

Лилия Бараболя планирует направить денежные средства на развитие нового направления в районе – на покупку индюков.

Карина Казоян направит грант на строительство помещения на 50 голов крупнорогатого скота и на обновление молочного стада, Гелсина Сатдарова – на развитие коневодства.

Все три фермера получили грантовую поддержку по программе «Начинающий фермер».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамском районе в два раза увеличили размер субсидий для сельчан, строящих мини-фермы.

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