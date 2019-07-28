Татар-информ

28 июля 2019, 09:40

ОбществоЗдоровье и среда

В ФОМС РФ напомнили о сроках ожидания приема врача

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ОбществоЗдоровье и среда

В ФОМС РФ напомнили о сроках ожидания приема врача

Время до приема у узкого специалиста не должно быть больше 14 дней.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Время ожидания приема участкового врача-терапевта, педиатра и врача общей практики не должно превышать 24 часов, а приема узких специалистов – 14 дней. Об этом со ссылкой на программу госгарантий оказания медпомощи напомнила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, пишет «Российская газета».

При этом она добавила, что срок ожидания плановой госпитализации составляет максимум 30 дней, если она не связана с онкологическим заболеванием. В этом случае срок уменьшается до 14 дней.

Не может превышать 14 дней и время ожидания проведения исследований, связанных с онкологией, а 30 дней – таких исследований, как компьютерная и магнитно-резонансная томография.

«Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи – не более 20 минут с момента вызова», – подчеркнула Стадченко.

Если же медицинское учреждение называет более длительный срок ожидания, оно нарушает право пациента на доступную медпомощь. Ему следует обратиться в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС, которая должна будет организовать прием у узкого специалиста в течение 14 дней, заключила руководитель ФОМС.  

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