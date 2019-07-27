Более 50 подростков из Нижнекамска задумались о создании собственного бизнеса

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Около 50 подростков пообщались со специалистами Центра по поддержке и развития предпринимательства. Встречу провели в летнем лагере «Заря», где отдыхает нижнекамская молодежь. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Сотрудники центра объяснили, что приехали рассказать воспитанникам лагеря о бесплатных бизнес-интенсивах, презентовав им проект Google и Сбербанка.



Многих ребят это заинтересовало, и они зарегистрировались в программе. Это онлайн-школа, где учат генерировать идеи, помогают найти свою нишу и запустить дело.



«Для подростков это полезная штука, потому что особый упор в обучении сделан на фриланс и маленькие предприятия», – отмечают специалисты.



В проекте под названием «Бизнес-класс» может зарегистрироваться любой желающий. Полная программа рассчитана на пять месяцев, занятия длятся примерно три часа в неделю в удобное для студента время. По окончании выдается сертификат.

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