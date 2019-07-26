Татарстанцы приглашаются к участию в масштабном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Федеральное агентство по делам национальностей объявило о приеме заявок на III Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



В прошлом году за победу боролись более 3 тыс. человек из 44 стран мира, которые прислали более 17 тысяч фоторабот.



Заявки принимаются до 8 сентября, участники должны представить до пяти фотографий, сделанных не ранее 2014 года. Загружать авторские снимки можно на официальном сайте: www.ruscivilization.ru.



Для участия в конкурсе представлено несколько номинаций: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура». В этом году организаторы учредили и новую номинацию – «Многонациональная Москва». В ней будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России, проживающих в столице.



Работы конкурсантов оценят известные российские и мировые профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.



Награждение победителей состоится осенью этого года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.