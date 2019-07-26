Татар-информ

28 июля 2019, 09:15

Культура

Татарстанцы приглашаются к участию в масштабном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

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Культура

Татарстанцы приглашаются к участию в масштабном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Фото: mincult.tatarstan.ru

Заявки принимаются до 8 сентября, участники должны представить до пяти фотографий, сделанных не ранее 2014 года.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Федеральное агентство по делам национальностей объявило о приеме заявок на III Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В прошлом году за победу боролись более 3 тыс. человек из 44 стран мира, которые прислали более 17 тысяч фоторабот.

Заявки принимаются до 8 сентября, участники должны представить до пяти фотографий, сделанных не ранее 2014 года. Загружать авторские снимки можно на официальном сайте: www.ruscivilization.ru.

Для участия в конкурсе представлено несколько номинаций: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура». В этом году организаторы учредили и новую номинацию – «Многонациональная Москва». В ней будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России, проживающих в столице.

Работы конкурсантов оценят известные российские и мировые профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится осенью этого года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

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