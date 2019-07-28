Высокогорская делегация приняла участие во Владимирском Сабантуе-2019

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В парке «Загородный» города Владимир прошел «Владимирский Сабантуй-2019». В нем участвовали не только местные татары, но и представители других национальностей, живущие во Владимирской области, пишут «Высокогорские вести».



Большую помощь в организации праздника оказал Высокогорский район, который шефствует над Автономией татар Владимирской области. Делегация в составе около 80 человек передала свои самые добрые пожелания владимирцам, в том числе и от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.



Вместе с высокогорцами на праздник прибыл глава района Рустам Калимуллин. Он поприветствовал гостей и участников Сабантуя и выразил свое восхищение организацией этого мероприятия.



Действия развернулись сразу на нескольких площадках. Центральной стала арена, где прошли соревнования по национальной татарской борьбе на поясах корэш.



По традиции, абсолютного победителя Азата Яруллина объявили батыром и вручили главный приз – живого барана. Кстати, Азат – житель Высокогорского района.



В парке работала ярмарка мастеров, были представлены татарские ремесла и прошли мастер-классы, которые проводили лучшие умельцы, в том числе и из Высокогорского района. Постоянным атрибутом праздника стали татарские национальные блюда. Владимирцы на празднике смогли не только попробовать их, но и научиться готовить. На десерт зрители получили яркую концертную программу с участием лучших артистов Татарстана.

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