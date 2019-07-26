В Болгаре создают фундамент под реализацию программы «Наш двор»

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Болгаре стартуют встречи кандидатов в депутаты Госсовета РТ с жильцами многоквартирных домов по месту жительства, в ходе которых будут подняты вопросы благоустройства дворов в рамках республиканской программы «Наш двор», пишет газета «Яна Тормыш».



По проекту, который поддержал Президент РТ Рустам Минниханов, в Болгаре намечено провести шесть встреч с жильцами многоквартирных домов. Первая встреча состоится в самое ближайшее время во дворе дома № 22 по улице Горького. В ней примут участие жильцы пяти расположенных поблизости многоквартирных домов.

Кроме того, 18 дворов многоквартирных жилых домов Болгара уже в этом году подвергнутся значительным обновлениям. Это стало возможным благодаря целевой программе по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов. За счет республиканских средств с 2017 года в Болгаре выполнено устройство асфальтобетонного покрытия в 34 дворах.

В комплекс работ входит также устройство тротуаров и пешеходных дорожек с установкой бортового камня. Для устройства водоотвода будут смонтированы бетонные лотки с чугунными решетками и заменены плиты перекрытия и люки водопроводных колодцев.





Начальник участка Александр Земсков сообщил, что мнения и предложения жильцов по обустройству дворов учитываются, но в рамках проектной документации. В настоящее время бригада под руководством Ильнара Самигуллина уже начала укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.