Во дворе Нацмузея РТ представят реконструкции боевых действий двух отечественных войн

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). 3 и 4 августа участники военно-исторического движения Татарстана и других регионов России реконструируют сражения двух Отечественных войн – 1812-го и 1941 – 1945 годов в рамках Межрегионального военно-исторического фестиваля «Восток – Запад: Отечественные войны России», сообщает пресс-служба музея.



3 августа во дворе и стенах музея развернется программа «Недаром помнит вся Россия…», посвященная эпохе Отечественной войны 1812 года. Во дворике, где разыграют сцены из походной жизни начала 19-го века, расположится солдатский бивуак, а участники события познакомятся с традициями дуэлей. В залах Национального музея РТ проведут бал, мастер-класс по танцам и бальным развлечениям, будут звучать песни и романсы. Главным событием дня станет реконструкция эпизодов боевых действий наполеоновской кампании.



4 августа будут разыграны сцены из Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В залах музея прозвучат песни военных лет, организаторы проведут мастер-класс по изготовлению посылки бойцам на фронт, пройдут показы ретро-моды и танцевальная вечеринка в стиле 1940-х годов.



В рамках фестиваля откроется образовательная интерактивная площадка «Школа молодого бойца», где участники смогут соприкоснуться с особенностями военного дела.



Ключевым событием дня станет реконструкция боя «Мы рвемся к границе. Август 1944…», который проведут военно-исторические клубы с воссозданной экипировкой различных родов войск Красной армии и вермахта.



В залах музея откроются выставки, посвященные отечественным войнам: «Гроза двенадцатого года», «Великая Неизвестная война» и «Татарстан в годы Великой Отечественной войны», а также ярмарка народно-художественных промыслов и многое другое.

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