В Мамадыше построят горнолыжный и санный спуски за 1 млн рублей

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). «Стадион-ипподром» исполкома Мамадышского района разместил тендер на разработку санного и горнолыжного спусков, сообщается на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию, до 30 ноября текущего года исполнитель должен выполнить земляные работы. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, подрядчик обязан их устранить за свой счет – гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недоработок.



«Строительство санного и горнолыжного спусков обойдется бюджету района в 1 млн рублей», – уточняет местная газета «Нократ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Мамадыш выиграл федеральный грант в конкурсе на лучший проект по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Администрация города планирует потратить 60 млн рублей на создание многофункциональной площадки. Для реконструкции разработан проект по созданию природно-спортивного комплекса на территории «Стадиона-Ипподрома».

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