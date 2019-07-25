Столетняя жительница Альметьевска поделилась секретом долголетия

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Жительница Альметьевска Дарья Миронова отметила столетний юбилей. Поздравить именинницу пришли и. о. руководителя исполкома района Тимур Нагуманов, председатель Совета ветеранов района Василий Самойлов, глава Управления соцзащиты Кадрия Гиматдинова, депутаты, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.





Гости вручили юбилярше памятные подарки и цветы. Тимур Нагуманов пожелал имениннице здоровья, счастья, благополучия, передав поздравления от Президента РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова.





В адрес Дарьи Васильевны прозвучало много теплых слов. Василий Самойлов от лица старожилов города и района пожелал здоровья, счастья ей, ее семье, детям, внукам и правнукам.



Дарья Миронова родилась в деревне Кадышево Тетюшского района. В 1938 году работала учителем в школе деревни Угрюм. В 1939 году вышла замуж. Муж – Николай Иванович погиб на фронте 6 июня 1943 года.



За годы войны Дарья Васильевна работала заведующей сельпо, завскладом, продавцом, после войны в 1946 году вновь вышла замуж. В дружной семье Мироновых родилось восемь детей. В 1962 году семья переехала в Альметьевск.





Назар Романович устроился работать заместителем директора в ПТУ № 1, а Дарья Васильевна работала в столовой. До выхода на пенсию Дарья Миронова проработала в отделе общественного питания НГДУ «Альметьевнефть».



Сегодня Дарью Васильевну окружает 13 внуков и 15 правнуков. В большой и дружной семье Мироновых бережно хранят и передают из поколения в поколение семейные ценности и традиции.



«Секрет моего долголетия – в моих замечательных детях, внуках и правнуках. Дай бог всем такого счастливого жизненного долголетия», – поделилась юбилярша.

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