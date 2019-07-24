Дети из Севастополя и Санкт-Петербурга, играя в «Посткроссинг», прислали юным тетюшанам письма

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В течение года в тетюшском детском саду «Сказка» реализуется проект «Посткроссинг» – обмен письмами и открытками с другими детскими садами России. В копилке детского сада уже 25 писем. Недавно в детский сад пришли письма из Севастополя, Санкт-Петербурга и города Вельска Архангельской области, пишет газета «Авангард».

С помощью старшего воспитателя Юлии Песковой воспитанники старших групп написали и отправили письма в Чистополь, Саратов, Архангельск, а также в Норильск Красноярского края и Березовский Свердловской области.

Юные тетюшане в своих письмах рассказали о том, что в Татарстане в мире и согласии живут разные народы: русские, татары, чуваши, мордва и другие. Подробно поведали и о празднике, который прошел недавно на тетюшской земле, – «Валда шинясь».

«Благодаря проекту дети узнают много нового о своей стране, знакомятся с эпистолярным жанром, учатся писать и оформлять открытки и письма. Увлекательный проект очень интересен для детей», – поделилась Юлия Пескова.

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