Жители Заинска смогут посетить обновленный «Комбинат здоровья» этой осенью

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Глава исполкома района Ильнар Хафизов осмотрел два городских объектах, где идут капитальные ремонты, – это «Комбинат здоровья» и военкомат, передает «Заинск-информ».



Директор комбината Рамиля Сабирова рассказала, что после капитального ремонта тут появятся сауны на любой вкус. Посетители смогут опробовать VIP, морскую, русскую, молодежную, детскую, хаммам, также все желающие смогут пройти процедуры в кедровой бочке.

Военком Заинского района Айрат Аглямзянов сообщил о том, что на обновление военкомата выделено 11 млн рублей.



По словам Агламзянова, ремонт ведется основательный, поэтому здания «хватит» не на один десяток лет. Строители утеплили, а затем обшили керамогранитом фасад, обновили крышу, все коммуникации, а также сделали ремонт кабинетов, санузлов (душевых). Также планируется частично обновить мебель.

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