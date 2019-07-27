На пожаре в частном доме в Елабужском районе РТ погиб мужчина, другой успел выбраться через окно

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На пожаре в частном доме в Елабужском районе РТ один мужчина погиб, другой успел выбраться через окно. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В начале второго часа дня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в поселке Голубой горит одноэтажный частный дом на две квартиры.

К прибытию пожарных горели веранда и комната одной из квартир. Внутри пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один мужчина успел выбраться через окно, его с ожогами головы увезли в больницу.

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