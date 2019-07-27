Татар-информ

27 июля 2019, 21:30

Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка

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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Замаринованный шашлык следует выбирать не только по внешнему виду, но и по маркировке, напоминают специалисты.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам о правилах, которых следует придерживать при покупке мяса для шашлыка. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. 

Первое правило — не следует покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли и без сопроводительных документов. 

«При покупке охлажденного мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах. Запах не должен быть неприятным», — рекомендуют специалисты.

Свежее охлажденное мясо — сухое, чуть поблескивающее, имеет равномерный цвет, на ощупь не влажное и не липкое. Мясо следует покупать цельными кусками, чтобы с него не свисали жилы и жир. Темный оттенок мясо может свидетельствовать о том, что оно старое. 

Отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего можно с помощью следующего метода: надо надавить на кусок пальцем — мясо должно быть упругим. Замороженное мясо также можно использовать для приготовления шашлыка, однако по вкусовым качествам оно будет уступать охлажденному. 

Выявить повторно замороженный продукт можно следующим способом: следует прикоснуться к мясу и нагреть участок в течение нескольких секунд, повторно замороженное окраску не изменит, а на подходящем мясе на месте останется темное пятно.

Замаринованный шашлык следует выбирать не только по внешнему виду, но и по маркировке. На ней должен быть прописан сорт мяса. Консерванты в составе указывают чаще всего в конце списка, лучше всего если в продукте будет присутствовать лимонная кислота — она меньше раздражает слизистую желудка по сравнению с диацетатом и цитратом натрия. Также специалисты предостерегают от покупки при наличии в составе фосфатов (значится как Е450).

«Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке», — отмечают в Роспотребнадзоре.

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