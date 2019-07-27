Назван топ-10 популярных в России экологичных автомобилей

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). К началу года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей, которые имеют наивысший экологический класс, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Свыше половины от общего объема приходится на автомобили Mercedes-Benz — нормам «Евро-6» соответствуют 134,2 тыс. единиц. На втором месте в рейтинге находится BMW (38 тыс.), на третьем — Audi (27,2 тыс.).

Продукция чешской марки Skoda занимает четвертую позицию в топе (22,8 тыс.), замыкает пятерку Porsche (12,2 тыс.).

Также в десятку вошли Land Rover (10,6 тыс.), Jaguar (5,4 тыс.), Nissan (2,8 тыс.), Mitsubishi (2,8 тыс.) и Smart (2 тыс.).

Отмечается, что автомобили с наивысшим экологическим классом составляют 0,6% от общего объема российского автопарка.

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