Татарстанские волейболистки стали победителями Европейского юношеского олимпийского фестиваля

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Татарстанские волейболистки в составе российской команды стали победителями Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В финале турнира девушки победили сверстниц из Румынии со счетом 3:1.

Основу сборной страны возрастной категории U-18 (участники не старше 2002 года рождения) составили воспитанницы школы Гамовой, которая базируется в Казанском училище олимпийского резерва. В состав команды вошли Вита Акимова, Валерия Горбунова, Елизавета Гошева, Елизавета Кочурина, Александра Мурушкина, Валерия Перова, Елизавета Попова, Наталья Слаутина, Ивги Орталь.

Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль впервые прошел в Брюсселе в 1991 году. С тех пор он проходит раз в два года. Соревнования проводятся по 9-10 видам спорта среди участников от 14 до 18 лет.

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