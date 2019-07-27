Полузащитник «Рубина»: Нравится играть на Центральном стадионе, там особая атмосфера

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Павел Могилевец рассказал о своём отношении к старту чемпионата России на Центральном стадионе, а не «Казань Арене».

«Мне очень нравится на Центральном стадионе, там особая обстановка. Маленький стадион, атмосферный. „Казань Арена“ большая, а зрителей ходит немного, поэтому чуть-чуть грустно», — поделился Могилевец.

Также он рассказал о коммуникации с Романом Шароновым, которому из-за отсутствия лицензии Pro запрещено влиять на игру: «Проблем нет, так как на поле мы уже знаем, какие действия нужно совершить. Всё-таки есть время для подготовки. Если что-то срочное, то нам передают».

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