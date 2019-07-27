Роман Шаронов о грядущем матче: Мы знаем, как играет «Ахмат», их сильные и слабые стороны

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал первую домашнюю игру команды против грозненского «Ахмата», которая состоится 29 июля на Центральном стадионе.

«Любая команда собирает информацию о будущем сопернике. Прошло два тура, мы уже что-то о них знаем: как они играют, их слабые и сильные стороны. Готовимся», — поделился Шаронов с журналистами.

Также он рассказал о сложностях в ограничении возможностей во время матча из-за отсутствия лицензии Pro: «Я рад, что игроки понимают мои требования и выполняют их. Отношусь к ситуации как к данности — если буду переживать, то ничего хорошего не будет».

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