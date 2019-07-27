В России хотят снять 3D-версии мультфильмов «Чебурашка» и «Попугай Кеша»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В «Союзмультфильме» планируют создать 3D-версии популярных советских мультипликационных фильмов, таких как «Крокодил Гена», «Попугай Кеша» и др. Об этом рассказал художник-постановщик Юрий Пронин на форуме «Таврида 5.0».

Пронин отметил, что все известные бренды из «золотой коллекции» уже существуют в 3D: «Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации», — передает ТАСС слова художника.

«Союзмультфильм» был основан в Москве в 1936 году. За время существования киностудия выпустила свыше полутора тысяч мультфильмов.

Форум «Таврида» — образовательная платформа в сфере культуры и искусства. С 2015 года было выдано около 300 грантов. «Таврида 5.0» состоит из трех этапов, первый стартовал в мае. Второй этап проходит с 20 июня по 10 августа, в его рамках состоятся различные профильные смены с участием музыкантов, художников, актеров и пр.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» создаст мультфильмы об устаревших русских словах.

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