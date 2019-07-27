На трассе в Чистопольском районе РТ легковушка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На трассе в Чистопольском районе Татарстана сегодня ранним утром легковушка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что «Деу Нексия» вылетела с трассы на 114-м километре дороги Казань – Оренбург и загорелась, поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 в 4 утра.

58-летнего водителя легковушки, который чудом выжил, с рваной раной лба госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ.





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