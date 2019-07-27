Сельчане Лаишевского района внесли в мобильную приемную предложения по благоустройству поселений

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В мобильную приемную «Единой России» поступило множество пожеланий от жителей поселка имени 25 октября Лаишевского района, пишет «Камская новь».
Жильцы многоквартирных домов поблагодарили руководство района за начало строительства придомовых территорий и установку водонапорной скважины. Однако граждан продолжают волновать вопросы освещения остановки на въезде в поселок, качество и напор воды, ремонт водопровода, строительство часовни или церкви.
Народ также поднял вопросы экологии: назрела необходимость строительства очистных сооружений, благоустройства и очистки Черного озера.
Молодежь поселка ратует за строительство зимней хоккейной коробки с возможностью трансформации в летнее футбольное поле, а также создание летнего кинотеатра под открытым небом.
Все вопросы жителей были обработаны сотрудниками мобильной приемной и внесены в компьютерную базу.