Два человека получили серьезные ожоги, спасаясь через окно из горящего дома в селе под Казанью

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Мужчина и женщина получили серьезные ожоги, спасаясь через окно из горящего дома в селе Столбище под Казанью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 23.57 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Столбище на улице Советская горит небольшой бревенчатый дом», – уточнили в МЧС.

Прибывших пожарных ПСЧ №119 встретили соседи погорельцев и сообщили, что хозяева горящего дома самостоятельно выбрались из здания через окно. 40-летних мужчину и женщину осмотрели медики скорой помощи, после чего с ожогами головы и тела 2-й степени их доставили в РКБ.

Пожарные сняли угрозу распространения огня на соседний дом и за полчаса полностью ликвидировали возгорание. В результате происшествия огнём был полностью уничтожен дом на площади 25 кв. метров. Причина происшествия устанавливается.



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