Новые фонари и игровые зоны для пожилых: в Автограде проходят обсуждения проекта «Наш двор»

(Набережные Челны, 27 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах проходят общественные обсуждения в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Наш двор».

Мероприятия состоялись во дворах ряда жилых домов Комсомольского, Центрального и Автозаводского районов.

Так, жители 8-го комплекса Комсомольского района попросили авторов проекта обновить освещение у подъездов, построить парковочные и контейнерные площадки. Люди пожаловались на разбитые внутриквартальные дороги и на обилие машин, водители которых не всегда соблюдают скоростной режим. В связи с этим остро стоит вопрос установки «лежачих полицейских» — это позволит максимально обезопасить детей, которые бегают во дворах.

Представители других комплексов обратили внимание на то, что в старой части города в основном проживают люди пожилого возраста. А им порой негде отдохнуть во дворе, кроме как посидеть на лавке возле подъезда — и то, если она там есть.

«Во дворах надо организовать зоны отдыха с учетом разных возрастов. И здесь должно быть место не только для общения, но и для подвижных игр», — считают жители поселка ГЭС.

По итогам встреч будет разработан план благоустройства челнинских дворов с учётом расположения всех коммуникаций и представлен жителям для утверждения. Полностью проект планируется реализовать в 2020 — 2024 годах.

Надо отметить, что участники партийного проекта «Наш двор» уже перешли от слов к делу. Так, в 4-й комплекс поселка ГЭС сегодня заехали самосвалы с черноземом, чтобы подготовить участок для размещения игровой площадки. Современные качели, песочница и другие развлекательные элементы будут установлены за счет гранта, который выиграл на республиканском конкурсе ТОС «Мирный».

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